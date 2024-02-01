У магазині на Харківщині чоловік ледь не зарубав сокирою покупця (відео)
5 січня в одному з магазинів міста Лозова 35-річний чоловік ледь не зарубав сокирою покупця. 30 січня агресору повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ).
У магазині між двома чоловіками виникла сварка, під час якої один із них образливо висловився на адресу іншого. 35-річний покупець спочатку вийшов із торговельного закладу, але образа його не полишала. Він вирішив помститися, повідомляє Харківська облпрокуратура.
За кілька хвилин чоловік повернувся до магазину з сокирою і почав бити нею свого опонента. Почалася бійка. Продавчині та інші присутні просили чоловіка зупинитись, але він не реагував. Зрештою покупці відібрали у нього сокиру та вивели назовні. Другий учасник конфлікту отримав тілесні ушкодження.
Агресору вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відео: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 15:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 січня в одному з магазинів міста Лозова 35-річний чоловік ледь не зарубав сокирою покупця.".