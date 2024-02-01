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У магазині на Харківщині чоловік ледь не зарубав сокирою покупця (відео)

Події 15:55   01.02.2024
Олена Нагорна
У магазині на Харківщині чоловік ледь не зарубав сокирою покупця (відео)

5 січня в одному з магазинів міста Лозова 35-річний чоловік ледь не зарубав сокирою покупця. 30 січня агресору повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ).

У магазині між двома чоловіками виникла сварка, під час якої один із них образливо висловився на адресу іншого. 35-річний покупець спочатку вийшов із торговельного закладу, але образа його не полишала. Він вирішив помститися, повідомляє Харківська облпрокуратура.

За кілька хвилин чоловік повернувся до магазину з сокирою і почав бити нею свого опонента. Почалася бійка. Продавчині та інші присутні просили чоловіка зупинитись, але він не реагував. Зрештою покупці відібрали у нього сокиру та вивели назовні. Другий учасник конфлікту отримав тілесні ушкодження.

Агресору вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відео: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 січня в одному з магазинів міста Лозова 35-річний чоловік ледь не зарубав сокирою покупця.".