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В магазине на Харьковщине мужчина чуть не зарубил топором покупателя (видео)

Происшествия 15:55   01.02.2024
Елена Нагорная
В магазине на Харьковщине мужчина чуть не зарубил топором покупателя (видео) Фото: Харьковская облпрокуратура

5 января в одном из магазинов города Лозовая 35-летний мужчина чуть не зарубил топором покупателя. 30 января агрессору сообщили о подозрении по факту законченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УКУ).

В магазине между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них оскорбительно высказался в адрес другого. 35-летний покупатель сначала вышел из торгового заведения, но обида его не покидала. Он решил отомстить, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Через несколько минут мужчина вернулся в магазин с топором и стал бить им своего оппонента. Завязалась драка. Продавщицы и другие присутствующие просили мужчину остановиться, но он не реагировал. Наконец покупатели отобрали у него топор и вывели наружу. Второй участник конфликта получил телесные повреждения.

Агрессору уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 января в одном из магазинов города Лозовая 35-летний мужчина чуть не зарубил топором покупателя.".