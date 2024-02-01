В магазине на Харьковщине мужчина чуть не зарубил топором покупателя (видео)

5 января в одном из магазинов города Лозовая 35-летний мужчина чуть не зарубил топором покупателя. 30 января агрессору сообщили о подозрении по факту законченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УКУ).

В магазине между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них оскорбительно высказался в адрес другого. 35-летний покупатель сначала вышел из торгового заведения, но обида его не покидала. Он решил отомстить, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Через несколько минут мужчина вернулся в магазин с топором и стал бить им своего оппонента. Завязалась драка. Продавщицы и другие присутствующие просили мужчину остановиться, но он не реагировал. Наконец покупатели отобрали у него топор и вывели наружу. Второй участник конфликта получил телесные повреждения.

Агрессору уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Харьковская облпрокуратура