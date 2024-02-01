400 тыс. грн присвоили директор и главбух коммунального роддома в Харькове
Фото: Харьковская облпрокуратура
Директору и главному бухгалтеру одного из роддомов Харькова сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ. По данным следствия, они безосновательно начислили себе доплат и премий на более 400 тысяч гривен.
В сентябре 2022 года директор коммунального учреждения здравоохранения предложила главному бухгалтеру «закрывать глаза» на свой явно завышенный оклад. За это обещала подчиненной надбавки за интенсивность труда, которые на этой должности не предусмотрены, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Таким образом с октября 2022 года по июль 2023 года женщины дополнительно «заработали» более 400 тысяч гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: главный бухгалер, директор, прокуратура, растрата, роддом, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 14:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директору и главному бухгалтеру одного из роддомов Харькова сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ.".