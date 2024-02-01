400 тис. грн привласнили директорка і головбух пологового будинку в Харкові
Директорці та головній бухгалтерці одного з пологових будинків Харкова повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ. За даними слідства, вони безпідставно нарахували собі доплат та премій на понад 400 тисяч гривень.
У вересні 2022 року директорка комунальної установи охорони здоров’я запропонувала головній бухгалтерці “закривати очі” на свій завищений оклад. За це обіцяла підлеглій надбавки за інтенсивність праці, які на цій посаді не передбачені, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Таким чином з жовтня 2022 року до липня 2023 року жінки додатково “заробили” понад 400 тисяч гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: главный бухгалер, директор, прокуратура, растрата, роддом, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директорці та головній бухгалтерці одного з пологових будинків Харкова повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ.".