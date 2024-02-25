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Харьковчанин забил знакомую топором, чтобы не отдавать 7 тыс. грн долга

Происшествия 12:28   25.02.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин забил знакомую топором, чтобы не отдавать 7 тыс. грн долга Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова убили женщину. Она жила в квартире одна. Тело обнаружила дочь, когда пришла навестить мать.

Врачи констатировали смерть от многочисленных ударов по голове. В ходе следствия правоохранители установили, что ранее женщина одолжила знакомому 7 тысяч гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Под предлогом возврата части долга мужчина пришел к потерпевшей. В сумке он принес топор. В ходе разговора о возврате долга мужчина достал топор и начал бить женщину по голове. В целом он нанес ей шесть ударов. Убедившись, что она не дышит, он обыскал квартиру, закрыл ее ключами потерпевшей и скрылся», — рассказали правоохранители.

43-летнего местного жителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (убийство) УКУ. У него дома в ходе обыска нашли топор, одежду и ключи от квартиры жертвы.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова убили женщину".