Харьковчанин забил знакомую топором, чтобы не отдавать 7 тыс. грн долга
В Салтовском районе Харькова убили женщину. Она жила в квартире одна. Тело обнаружила дочь, когда пришла навестить мать.
Врачи констатировали смерть от многочисленных ударов по голове. В ходе следствия правоохранители установили, что ранее женщина одолжила знакомому 7 тысяч гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Под предлогом возврата части долга мужчина пришел к потерпевшей. В сумке он принес топор. В ходе разговора о возврате долга мужчина достал топор и начал бить женщину по голове. В целом он нанес ей шесть ударов. Убедившись, что она не дышит, он обыскал квартиру, закрыл ее ключами потерпевшей и скрылся», — рассказали правоохранители.
43-летнего местного жителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (убийство) УКУ. У него дома в ходе обыска нашли топор, одежду и ключи от квартиры жертвы.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, салтовский район, топор, убийство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 12:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова убили женщину".