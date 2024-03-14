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На Харьковщине пьяный сын до смерти забил отца: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы

Общество 13:45   14.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный сын до смерти забил отца: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы Фото: id-legalgroup.com

На Харьковщине будут судить 30-летнего мужчину, который убил родного отца.

Речь идет о событиях 17 января. Тогда в доме в селе Огиевка Красноградского района мужчина поссорился со своим 55-летним отцом, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Однако конфликт словами не закончился. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнул отца, сидевшего на табуретке, от чего тот упал на пол лицом. Обвиняемый взял табуретку и начал бить отца ею по голове, а затем продолжил наносить удары кулаками», — отметили правоохранители.

От полученных травм отец погиб на месте.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить 30-летнего мужчину, который убил родного отца.".