На Харьковщине пьяный сын до смерти забил отца: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы
Фото: id-legalgroup.com
На Харьковщине будут судить 30-летнего мужчину, который убил родного отца.
Речь идет о событиях 17 января. Тогда в доме в селе Огиевка Красноградского района мужчина поссорился со своим 55-летним отцом, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Однако конфликт словами не закончился. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнул отца, сидевшего на табуретке, от чего тот упал на пол лицом. Обвиняемый взял табуретку и начал бить отца ею по голове, а затем продолжил наносить удары кулаками», — отметили правоохранители.
От полученных травм отец погиб на месте.
Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: забил, отец, прокуратура, смерть, суд, сын, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить 30-летнего мужчину, который убил родного отца.".