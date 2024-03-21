Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині

Події 22:49   21.03.2024
Оксана Якушко
13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині

У Харкові засудили раніше судимого 22-річного чоловіка, який 3 січня 2022 року в селі Огульці Богодухівського району вбив свого давнього друга, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік вирішив зустрітись зі старим знайомим, якого давно не бачив. Під час зустрічі між чоловіками виник конфлікт, молодик схопив ніж та ударив у шию 38-річного хазяїна будинку, від чого той помер на місці.

Після вбивства вбивця втік до Харкова, де переховувався, але 6 січня 2022 року правоохоронці викрили і затримали втікача у Харкові.

На суді чоловік вину не визнав та звинуватив у вбивстві потерпілого свого рідного батька. За його «версією», батько ревнував свою дружину до загиблого, тому вбив чоловіка, правоохоронці «сфабрикували» справу проти нього.

Вину чоловіка довели у суді. 19 березня 2024 року суддя Жовтневого районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок і дав вбивці 13 років і 6 місяців позбавлення волі.

Читайте також: Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 21.03: росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села
Головні новини Харкова 21.03: росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села
21.03.2024, 23:22
Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми
Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми
21.03.2024, 15:29
13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині
13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині
21.03.2024, 22:49
Вночі – мороз, удень – туман. Якою буде погода 22 березня у Харкові та області
Вночі – мороз, удень – туман. Якою буде погода 22 березня у Харкові та області
21.03.2024, 21:35
Росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села Харківщини – Генштаб ЗСУ
Росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села Харківщини – Генштаб ЗСУ
21.03.2024, 20:55
За ДНК встановили особи зниклих безвісти після ракетного удару в Харкові
За ДНК встановили особи зниклих безвісти після ракетного удару в Харкові
21.03.2024, 19:53

Новини за темою:

11:15
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
14:40
Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)
12:42
У розшук оголосили харків’янина, який допомагав тікати ухилянтам за кордон
20:59
Харків’янин у СІЗО закликав співкамерників до втечі, щоб приєднатися до ЗС РФ
17:56
Затримали харків’янина-злочинця, який обіцяв піти на фронт, але втік

Ви читали новину: «13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 22:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили раніше судимого 22-річного чоловіка, який 3 січня 2022 року в селі Огульці Богодухівського району вбив свого давнього друга, повідомила Харківська обласна прокуратура.".