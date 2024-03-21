13,5 років дали чоловіку, що вбив друга і звинуватив батька на Харківщині
У Харкові засудили раніше судимого 22-річного чоловіка, який 3 січня 2022 року в селі Огульці Богодухівського району вбив свого давнього друга, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Чоловік вирішив зустрітись зі старим знайомим, якого давно не бачив. Під час зустрічі між чоловіками виник конфлікт, молодик схопив ніж та ударив у шию 38-річного хазяїна будинку, від чого той помер на місці.
Після вбивства вбивця втік до Харкова, де переховувався, але 6 січня 2022 року правоохоронці викрили і затримали втікача у Харкові.
На суді чоловік вину не визнав та звинуватив у вбивстві потерпілого свого рідного батька. За його «версією», батько ревнував свою дружину до загиблого, тому вбив чоловіка, правоохоронці «сфабрикували» справу проти нього.
Вину чоловіка довели у суді. 19 березня 2024 року суддя Жовтневого районного суду Харкова виніс обвинувальний вирок і дав вбивці 13 років і 6 місяців позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 22:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили раніше судимого 22-річного чоловіка, який 3 січня 2022 року в селі Огульці Богодухівського району вбив свого давнього друга, повідомила Харківська обласна прокуратура.".