Убивство в садовому товаристві під Харковом: дачник ударив сусіда ножем

У садовому товаристві у селищі Новопокровка Чугуївського району сталося вбивство. На одній із дач знайшли мертвим 61-річного харків’янина. На тілі виявили ножові поранення.

Правоохоронці затримали 56-річного господаря дачі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За версією слідства, підозрюваний запросив сусіда в гості. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, під час якої господар вдарив знайомого кухонним ножем в обличчя.

У фігуранта вилучили ніж та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.