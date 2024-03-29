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Убивство в садовому товаристві під Харковом: дачник ударив сусіда ножем

Події 19:19   29.03.2024
Олена Нагорна
Убивство в садовому товаристві під Харковом: дачник ударив сусіда ножем

У садовому товаристві у селищі Новопокровка Чугуївського району сталося вбивство. На одній із дач знайшли мертвим 61-річного харків’янина. На тілі виявили ножові поранення.

Правоохоронці затримали 56-річного господаря дачі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За версією слідства, підозрюваний запросив сусіда в гості. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, під час якої господар вдарив знайомого кухонним ножем в обличчя.

У фігуранта вилучили ніж та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У садовому товаристві у селищі Новопокровка Чугуївського району сталося вбивство".