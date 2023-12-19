Невдячний гість: на 7 років посадили харків’янина, який грабував пенсіонерку

У Харкові раніше неодноразово судимий чоловік протягом січня-лютого обкрадав літню жінку, в квартирі якої тимчасово мешкав. Він отримав вирок.

«Жінка звернулась до «квартиранта» з проханням допомогти з оплатою комунальних послуг через мобільний додаток банку. Зловмисник вирішив скористатися цією можливістю і, отримавши доступ до рахунку жінки, переказав гроші з її банківської картки на свою», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Жінка не одразу помітила «зникнення» частини грошей з рахунку, тому навіть після цього ще декілька разів зверталась за допомогою до чоловіка. Зловмисник з певною періодичністю переказував кошти на власний рахунок, додали правоохоронці.

У суді фігурант визнав свою вину частково. За його версією, крадіжку він не вчиняв, а його дії слід кваліфікувати як шахрайство.

Суд визнав винним чоловіка в несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років.