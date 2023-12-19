Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла

У селі Широке в Лозівському районі невідомі вкрали електричний провід довжиною понад 600 метрів. Внаслідок цього населений пункт вже шостий день без світла.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», енергетики приїхали на місце, щоб відновити ділянку повітряної лінії 10 кВ, яка була пошкоджена через обледеніння, але на під’їзді до населеного пункту не знайшли дротів.

«Шкода, що у такі часи, коли енергетики кидають всі сили на відновлення електропостачання після бойових дій, працюють за складних погодних умов та без вихідних, щоб повернути світло в оселі, люди просто беруть і крадуть самі у себе. Село знеструмлене вже шостий день, адже крадіжку такого масштабу в умовах обмежених ресурсів воєнного часу компенсувати дуже складно», – заявили енергетики.

Фахівці звернулися до правоохоронців із заявою про злочин. Сподіваються, що крадіїв знайдуть, і їхнє майно повернуть.