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Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла

Суспільство 12:39   19.12.2023
Вікторія Яковенко
Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла Фото: ілюстративне

У селі Широке в Лозівському районі невідомі вкрали електричний провід довжиною понад 600 метрів. Внаслідок цього населений пункт вже шостий день без світла.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», енергетики приїхали на місце, щоб відновити ділянку повітряної лінії 10 кВ, яка була пошкоджена через обледеніння, але на під’їзді до населеного пункту не знайшли дротів.

«Шкода, що у такі часи, коли енергетики кидають всі сили на відновлення електропостачання після бойових дій, працюють за складних погодних умов та без вихідних, щоб повернути світло в оселі, люди просто беруть і крадуть самі у себе. Село знеструмлене вже шостий день, адже крадіжку такого масштабу в умовах обмежених ресурсів воєнного часу компенсувати дуже складно», – заявили енергетики.

Фахівці звернулися до правоохоронців із заявою про злочин. Сподіваються, що крадіїв знайдуть, і їхнє майно повернуть.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Широке в Лозівському районі невідомі вкрали електричний провід довжиною понад 600 метрів. Внаслідок цього населений пункт вже шостий день без світла.".