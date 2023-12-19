Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла
У селі Широке в Лозівському районі невідомі вкрали електричний провід довжиною понад 600 метрів. Внаслідок цього населений пункт вже шостий день без світла.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», енергетики приїхали на місце, щоб відновити ділянку повітряної лінії 10 кВ, яка була пошкоджена через обледеніння, але на під’їзді до населеного пункту не знайшли дротів.
«Шкода, що у такі часи, коли енергетики кидають всі сили на відновлення електропостачання після бойових дій, працюють за складних погодних умов та без вихідних, щоб повернути світло в оселі, люди просто беруть і крадуть самі у себе. Село знеструмлене вже шостий день, адже крадіжку такого масштабу в умовах обмежених ресурсів воєнного часу компенсувати дуже складно», – заявили енергетики.
Фахівці звернулися до правоохоронців із заявою про злочин. Сподіваються, що крадіїв знайдуть, і їхнє майно повернуть.
Читайте також: На Харківщині промишляв рецидивіст: обкрадав автомати з водою і грабував людей
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воры, провод, украли, харківщина, Харьковоблэнерго, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Широке в Лозівському районі невідомі вкрали електричний провід довжиною понад 600 метрів. Внаслідок цього населений пункт вже шостий день без світла.".