Украли электрический провод: на Харьковщине воры оставили село без света

В селе Широкое в Лозовском районе неизвестные украли электрический провод длиной более 600 метров. В результате населенный пункт уже шестой день без света.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», энергетики приехали на место, чтобы восстановить участок воздушной линии 10 кВ, который был поврежден из-за обледенения, но на подъезде к населенному пункту не нашли проводов.

«Жаль, что в такие времена, когда энергетики бросают все силы на восстановление электроснабжения после боевых действий, работают при сложных погодных условиях и без выходных, чтобы вернуть свет в дома, люди просто берут и воруют сами у себя. Село обесточено уже шестой день, ведь воровство такого масштаба в условиях ограниченных ресурсов военного времени компенсировать очень сложно», — заявили энергетики.

Специалисты обратились к правоохранителям с заявлением о преступлении. Надеются, что воров найдут, и их имущество вернут.