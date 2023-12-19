Украли электрический провод: на Харьковщине воры оставили село без света
В селе Широкое в Лозовском районе неизвестные украли электрический провод длиной более 600 метров. В результате населенный пункт уже шестой день без света.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», энергетики приехали на место, чтобы восстановить участок воздушной линии 10 кВ, который был поврежден из-за обледенения, но на подъезде к населенному пункту не нашли проводов.
«Жаль, что в такие времена, когда энергетики бросают все силы на восстановление электроснабжения после боевых действий, работают при сложных погодных условиях и без выходных, чтобы вернуть свет в дома, люди просто берут и воруют сами у себя. Село обесточено уже шестой день, ведь воровство такого масштаба в условиях ограниченных ресурсов военного времени компенсировать очень сложно», — заявили энергетики.
Специалисты обратились к правоохранителям с заявлением о преступлении. Надеются, что воров найдут, и их имущество вернут.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воры, провод, украли, Харьковоблэнерго, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Широкое в Лозовском районе неизвестные украли электрический провод длиной более 600 метров. В результате населенный пункт уже шестой день без света.".