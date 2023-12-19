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Украли электрический провод: на Харьковщине воры оставили село без света

Общество 12:39   19.12.2023
Виктория Яковенко
Украли электрический провод: на Харьковщине воры оставили село без света Фото: иллюстративное

В селе Широкое в Лозовском районе неизвестные украли электрический провод длиной более 600 метров. В результате населенный пункт уже шестой день без света.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», энергетики приехали на место, чтобы восстановить участок воздушной линии 10 кВ, который был поврежден из-за обледенения, но на подъезде к населенному пункту не нашли проводов.

«Жаль, что в такие времена, когда энергетики бросают все силы на восстановление электроснабжения после боевых действий, работают при сложных погодных условиях и без выходных, чтобы вернуть свет в дома, люди просто берут и воруют сами у себя. Село обесточено уже шестой день, ведь воровство такого масштаба в условиях ограниченных ресурсов военного времени компенсировать очень сложно», — заявили энергетики.

Специалисты обратились к правоохранителям с заявлением о преступлении. Надеются, что воров найдут, и их имущество вернут.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Широкое в Лозовском районе неизвестные украли электрический провод длиной более 600 метров. В результате населенный пункт уже шестой день без света.".