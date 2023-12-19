Неблагодарный гость: на 7 лет посадили харьковчанина, грабившего пенсионерку

В Харькове ранее неоднократно судимый мужчина в течение января-февраля обворовывал пожилую женщину, в квартире которой временно жил. Он получил приговор.

«Женщина обратилась к «квартиранту» с просьбой помочь с оплатой коммунальных услуг через мобильное приложение банка. Злоумышленник решил воспользоваться этой возможностью и, получив доступ к счету женщины, перевел деньги с ее банковской карты на свою», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщина не сразу заметила «исчезновение» части денег со счета, поэтому даже после этого еще несколько раз обращалась за помощью к мужчине. Злоумышленник с определенной периодичностью переводил средства на свой счет, добавили правоохранители.

В суде фигурант признал свою вину частично. По его версии, воровство он не совершал, а его действия следует квалифицировать как мошенничество.

Суд признал виновным мужчину в несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей и краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет.