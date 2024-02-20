Луценко рассказал о разговоре с Байденом во время Майдана
Сразу после первых, еще январских смертей на Майдане меня пригласили на разговор по спутниковой связи с вице-президентом США Байденом. Господин Байден… призвал использовать мое влияние для мирного развития событий. И потом сказал: я понимаю, как это тяжело, ведь у Януковича железные яйца. Нет, господин вице-президент, вы ошибаетесь, – ответил я. У Януковича нет железных яиц, он трус. Но его яйца сжаты железными руками Путина, желающего втянуть нас в свою империю. Тогда я еще не знал, насколько я был прав.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, война, Луценко, Майдан, Путин, Янукович;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:57;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу после первых, еще январских смертей на Майдане меня пригласили на разговор по спутниковой связи с вице-президентом США Байденом. Господин…".