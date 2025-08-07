Нобелевская премия за Мавзолей — Луценко про переговоры Трампа и Путина
Фото: Юрий Луценко/Facebook
Трамп хочет получить Нобелевскую премию. Он утверждает, что остановил уже пять войн. Но для гарантированного успеха ему также нужно остановить еще и российскую войну против Украины. Путин хочет войти в историю. За 20 лет самодержавного правления он знает, что россияне помнят и чтят только кровавых деспотов, захвативших земли соседей… Путин пролил реки крови. С территориями сложнее. Но он все еще близок к плану-минимум: аннексия Крыма, Донбасса и сухопутный коридор между ними. И, судя по заявлениям о «прорывном предложении», которое кровавый маньяк сделал Уиткоффу, он готов прекратить огонь, если ему отдадут неоккупированную часть Донецкой области. Позорный мир в обмен на территории. Нобелевская премия за Мавзолей.
