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Луценко сравнил покупку российского реактора со строительством дорог в 2022-м

Политика 12:06   11.02.2025
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины
Луценко сравнил покупку российского реактора со строительством дорог в 2022-м Фото: Юрий Луценко/Facebook

2022 год: «Мы можем увеличить Армию в два-три раза. Но тогда мы не сможем строить дороги». 2025 год: «Мы могли бы вдвое увеличить финансирование дронов. Но тогда мы не сможем купить российский реактор».

Автор: Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2022 год: «Мы можем увеличить Армию в два-три раза. Но тогда мы не сможем строить дороги». 2025 год: «Мы могли…".