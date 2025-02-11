Луценко сравнил покупку российского реактора со строительством дорог в 2022-м
Фото: Юрий Луценко/Facebook
2022 год: «Мы можем увеличить Армию в два-три раза. Но тогда мы не сможем строить дороги». 2025 год: «Мы могли бы вдвое увеличить финансирование дронов. Но тогда мы не сможем купить российский реактор».
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: АЭС, Луценко;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:06;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2022 год: «Мы можем увеличить Армию в два-три раза. Но тогда мы не сможем строить дороги». 2025 год: «Мы могли…".