«Не в национальных интересах» — Чалый о покупке российских реакторов
Фото: facebook Валерия Чалого
Как гражданин Украины я не хочу выслушивать замечания партнеров, что у Украины (как говорят им) нет средств на выплаты компенсации семьям погибших воинов, зато беззастенчиво, с особым цинизмом, проталкивается закупка за 47500000000 оборудования (еще и не весь комплект) от российских атомных реакторов… Выбросить такие огромные финансовые ресурсы с коррупционными рисками на сомнительное российское оборудование… не отвечает сейчас ни приоритетам, ни первоочередным целям, ни здравому смыслу и, по сути, не в национальных интересах Украины!
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: АЭС, чалый;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:14;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как гражданин Украины я не хочу выслушивать замечания партнеров, что у Украины (как говорят им) нет средств на выплаты компенсации…".