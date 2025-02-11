«Не в национальных интересах» — Чалый о покупке российских реакторов

Как гражданин Украины я не хочу выслушивать замечания партнеров, что у Украины (как говорят им) нет средств на выплаты компенсации семьям погибших воинов, зато беззастенчиво, с особым цинизмом, проталкивается закупка за 47500000000 оборудования (еще и не весь комплект) от российских атомных реакторов… Выбросить такие огромные финансовые ресурсы с коррупционными рисками на сомнительное российское оборудование… не отвечает сейчас ни приоритетам, ни первоочередным целям, ни здравому смыслу и, по сути, не в национальных интересах Украины!