Live
  • Пт 04.07.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Атака по Киеву четко привязана ко Дню независимости США — Чалый

Мир 15:07   04.07.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Атака по Киеву четко привязана ко Дню независимости США — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Очевидно, что эта ночная атака четко привязана к 4 июля и призвана использовать время, когда заторможенные поставки американских средств ПРО, которые могли бы сохранить жизнь многим украинцам, и «плюнуть в лицо» президенту США Дональду Трампу после его абсолютно пустого и неуместного сейчас разговора с Кремлем. После приветствия президенту США от российского преступника вообще не хочется направлять свои. Но не забудем о народе Америки, большинство которого продолжает поддерживать Украину и предоставление вооружений для обороны.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
Популярно
Новости Харькова — главное 4 июля: ситуация в Меловом, удар по Купянску
Новости Харькова — главное 4 июля: ситуация в Меловом, удар по Купянску
04.07.2025, 14:25
«Россия передает сигнал в США»: что значит массированный обстрел Киева
«Россия передает сигнал в США»: что значит массированный обстрел Киева
04.07.2025, 10:30
Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу
Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу
03.07.2025, 20:56
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
04.07.2025, 14:46
Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
03.07.2025, 13:23
Сикорский просит у Трампа ПВО для Украины после удара по консульству Польши
Сикорский просит у Трампа ПВО для Украины после удара по консульству Польши
04.07.2025, 14:28

Новости по теме:

15:01
Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями — Сикорский
15:00
Удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу — Коваленко
11:29
«Нужно было спасать людей» — ГСЧС Харькова разбирала завалы под взрывы (видео)
10:58
Эффективность ПВО есть — спикер ВС ВСУ прокомментировал атаку на Харьков
09:50
В Харькове повреждены 56 зданий: в мэрии сообщили, сколько — существенно

Вы читали новость: «Атака по Киеву четко привязана ко Дню независимости США — Чалый»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:07;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, что эта ночная атака четко привязана к 4 июля и призвана использовать время, когда заторможенные поставки американских средств ПРО,…".