Атака по Киеву четко привязана ко Дню независимости США — Чалый

Очевидно, что эта ночная атака четко привязана к 4 июля и призвана использовать время, когда заторможенные поставки американских средств ПРО, которые могли бы сохранить жизнь многим украинцам, и «плюнуть в лицо» президенту США Дональду Трампу после его абсолютно пустого и неуместного сейчас разговора с Кремлем. После приветствия президенту США от российского преступника вообще не хочется направлять свои. Но не забудем о народе Америки, большинство которого продолжает поддерживать Украину и предоставление вооружений для обороны.