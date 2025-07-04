Атака по Киеву четко привязана ко Дню независимости США — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Очевидно, что эта ночная атака четко привязана к 4 июля и призвана использовать время, когда заторможенные поставки американских средств ПРО, которые могли бы сохранить жизнь многим украинцам, и «плюнуть в лицо» президенту США Дональду Трампу после его абсолютно пустого и неуместного сейчас разговора с Кремлем. После приветствия президенту США от российского преступника вообще не хочется направлять свои. Но не забудем о народе Америки, большинство которого продолжает поддерживать Украину и предоставление вооружений для обороны.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: массированная атака, Путин, сша, Трамп, чалый;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:07;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, что эта ночная атака четко привязана к 4 июля и призвана использовать время, когда заторможенные поставки американских средств ПРО,…".