Атака по Києву чітко прив’язана до Дня незалежності США – Чалий

Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати час, коли загальмоване постачання американських засобів ПРО, які могли б зберегти життя багатьом українцям, та “плюнути в обличчя” президенту США Дональду Трампу після його абсолютно пустої й недоречної зараз розмови з Кремлем. Після вітань президенту США від російського злочинця взагалі не хочеться спрямовувати свої. Але не забудемо про народ Америки, більшість якого продовжує підтримувати Україну й надання озброєнь для оборони.