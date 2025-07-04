Атака по Києву чітко прив’язана до Дня незалежності США – Чалий
Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати час, коли загальмоване постачання американських засобів ПРО, які могли б зберегти життя багатьом українцям, та “плюнути в обличчя” президенту США Дональду Трампу після його абсолютно пустої й недоречної зараз розмови з Кремлем. Після вітань президенту США від російського злочинця взагалі не хочеться спрямовувати свої. Але не забудемо про народ Америки, більшість якого продовжує підтримувати Україну й надання озброєнь для оборони.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: массированная атака, путін, сша, Трамп, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 15:07;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати час, коли загальмоване постачання американських…".