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Атака по Києву чітко прив’язана до Дня незалежності США – Чалий

Події 15:07   04.07.2025
Валерій Чалий
експосол України в США
Атака по Києву чітко прив’язана до Дня незалежності США – Чалий

Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати час, коли загальмоване постачання американських засобів ПРО, які могли б зберегти життя багатьом українцям, та “плюнути в обличчя” президенту США Дональду Трампу після його абсолютно пустої й недоречної зараз розмови з Кремлем. Після вітань президенту США від російського злочинця взагалі не хочеться спрямовувати свої. Але не забудемо про народ Америки, більшість якого продовжує підтримувати Україну й надання озброєнь для оборони.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 15:07;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидно, що ця нічна атака чітко прив’язана до 4 липня і має за мету використати час, коли загальмоване постачання американських…".