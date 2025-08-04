Чалый предупредил переговорщиков с РФ о «троянском коне»
Фото: Валерий Чалый/Facebook
Важно, чтобы американцы (и наши переговорщики) осознали риски опасных уступок… Одна из таких — согласие Украины на постоянный нейтралитет. Звучит вроде бы не угрожающе, но это — ловушка, которую недооценивают… Имеется в виду не только согласие Украины не вступать в НАТО, но и в любые оборонные союзы, коалиции, отменить все предыдущие договоры безопасности, не развивать военно-техническое сотрудничество со странами-партнерами, спрашивать разрешения у Москвы на проведение учений и т.д. Постоянный нейтралитет Украины — произведение КГБ СССР, подхваченное российскими спецслужбами, теперь активно продвигается российскими военными преступниками, как троянский конь для дальнейшего покорения Украины!
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 15:08;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важно, чтобы американцы (и наши переговорщики) осознали риски опасных уступок… Одна из таких — согласие Украины на постоянный нейтралитет. Звучит…".