Чалый предупредил переговорщиков с РФ о «троянском коне»

Важно, чтобы американцы (и наши переговорщики) осознали риски опасных уступок… Одна из таких — согласие Украины на постоянный нейтралитет. Звучит вроде бы не угрожающе, но это — ловушка, которую недооценивают… Имеется в виду не только согласие Украины не вступать в НАТО, но и в любые оборонные союзы, коалиции, отменить все предыдущие договоры безопасности, не развивать военно-техническое сотрудничество со странами-партнерами, спрашивать разрешения у Москвы на проведение учений и т.д. Постоянный нейтралитет Украины — произведение КГБ СССР, подхваченное российскими спецслужбами, теперь активно продвигается российскими военными преступниками, как троянский конь для дальнейшего покорения Украины!