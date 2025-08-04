Чалий попередив перемовників з РФ про “троянського коня”
Фото: Валерій Чалий/фейсбук
Важливо, щоб американці (й наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок… Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить начебто не загрозливо, але це — пастка, яку недооцінюють… Мається на увазі не тільки згода України не вступати в НАТО, але й в будь-які оборонні союзи, коаліції, скасувати всі попередні безпекові договори, не розвивати військово-технічне співробітництво з країнами-партнерами, питати дозволу в Москви на проведення навчань і т.д. Постійний нейтралітет України — витвір КДБ СРСР, підхоплений російськими спецслужбами, тепер активно просувається російськими воєнними злочинцями, як троянський кінь для подальшого підкорення України!
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 15:08;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо, щоб американці (й наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок… Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить…".