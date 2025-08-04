Live
  • Пн 04.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.76
  • EUR 47.64

Чалий попередив перемовників з РФ про “троянського коня”

Політика 15:08   04.08.2025
Валерій Чалий
експосол України в США
Чалий попередив перемовників з РФ про “троянського коня” Фото: Валерій Чалий/фейсбук

Важливо, щоб американці (й наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок… Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить начебто не загрозливо, але це — пастка, яку недооцінюють… Мається на увазі не тільки згода України не вступати в НАТО, але й в будь-які оборонні союзи, коаліції, скасувати всі попередні безпекові договори, не розвивати військово-технічне співробітництво з країнами-партнерами, питати дозволу в Москви на проведення навчань і т.д.  Постійний нейтралітет України —  витвір КДБ СРСР, підхоплений російськими спецслужбами, тепер активно просувається російськими воєнними злочинцями, як троянський кінь для подальшого підкорення України!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
Популярно
Чи варто панікувати через спробу РФ штурмувати «Гоптівку» – Задоренко
Чи варто панікувати через спробу РФ штурмувати «Гоптівку» – Задоренко
04.08.2025, 15:32
У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд
У лісі біля Печенізького водосховища «виріс» паркан: що вирішив суд
04.08.2025, 14:43
СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ
СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ
04.08.2025, 14:16
Новини Харкова — головне 4 серпня: ситуація на КПП “Гоптівка”, що з цінами
Новини Харкова — головне 4 серпня: ситуація на КПП “Гоптівка”, що з цінами
04.08.2025, 15:37
З’явилася нова «Картка харків’янина», для кого її розробили – Терехов
З’явилася нова «Картка харків’янина», для кого її розробили – Терехов
04.08.2025, 13:03
РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку
РФ почала кидати на штурм жінок: чи фіксують їх на Куп’янському напрямку
04.08.2025, 13:39

Новини за темою:

14:58
Вперше американці прораховують психологію психопата Путіна – Коваленко
12:05
Нацисти цього хотіли в 1938 році, Кремль хотів цього з 2014 року – МЗС Чехії
13:49
Не варто мріяти про швидке завершення війни – Фесенко
13:32
Розраховую, що Трамп відпочине від нас, а ми від нього – Шрайк
12:54
Путін уникає переговорів, думаючи, що згодом США зламаються – Грем

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чалий попередив перемовників з РФ про “троянського коня”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 15:08;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо, щоб американці (й наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок… Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить…".