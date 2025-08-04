Чалий попередив перемовників з РФ про “троянського коня”

Важливо, щоб американці (й наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок… Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить начебто не загрозливо, але це — пастка, яку недооцінюють… Мається на увазі не тільки згода України не вступати в НАТО, але й в будь-які оборонні союзи, коаліції, скасувати всі попередні безпекові договори, не розвивати військово-технічне співробітництво з країнами-партнерами, питати дозволу в Москви на проведення навчань і т.д. Постійний нейтралітет України — витвір КДБ СРСР, підхоплений російськими спецслужбами, тепер активно просувається російськими воєнними злочинцями, як троянський кінь для подальшого підкорення України!