Live
  • Вт 11.02.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 41.59
  • EUR 42.9

“Не в національних інтересах” – Чалий про покупку російських реакторів

Політика 12:14   11.02.2025
Валерій Чалий
експосол України в США
“Не в національних інтересах” – Чалий про покупку російських реакторів

Як громадянин України я не хочу вислуховувати зауваження партнерів, що в України (як кажуть їм) немає коштів на виплати компенсації сім’ям загиблих воїнів, натомість безсоромно, з особливим цинізмом, проштовхується закупівля за 47500000000 обладнання (ще й не весь комплект) від російських атомних реакторів… Викинути такі величезні фінансові ресурси з корупційними ризиками на сумнівне російське обладнання… не відповідає зараз ані пріоритетам, ані першочерговим цілям, ані здоровому глузду і по суті – не в національних інтересах України!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
Популярно
Гральні автомати під вивіскою «Морозиво»: справа харків’янина – у суді
Гральні автомати під вивіскою «Морозиво»: справа харків’янина – у суді
11.02.2025, 13:28
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
11.02.2025, 11:08
ДП «Ліси України» відновить роботу трьох держлісгоспів Харківщини
ДП «Ліси України» відновить роботу трьох держлісгоспів Харківщини
11.02.2025, 13:24
У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)
У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)
11.02.2025, 12:40
КАБи вдарили по Золочеву: сім постраждалих, фото та відео (доповнюється)
КАБи вдарили по Золочеву: сім постраждалих, фото та відео (доповнюється)
11.02.2025, 13:23
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
11.02.2025, 13:13

Новини за темою:

12:06
Луценко порівняв купівлю російського реактора з будівництвом доріг у 2022-му
11:59
Зброя потрібна зараз, а кляті реактори запрацюють через 5-10 років – Шабунін
15:31
Через загрозу РФ для АЕС зима може стати переломною для України – POLITICO
13:00
Допомагали під’єднати Запорізьку АЕС до Росатома: інженерів піймали у Харкові
07:29
Можливість теракту РФ на Запорізькій АЕС – оцінка ISW

Ви читали новину: «“Не в національних інтересах” – Чалий про покупку російських реакторів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:14;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як громадянин України я не хочу вислуховувати зауваження партнерів, що в України (як кажуть їм) немає коштів на виплати компенсації…".