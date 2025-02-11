“Не в національних інтересах” – Чалий про покупку російських реакторів

Як громадянин України я не хочу вислуховувати зауваження партнерів, що в України (як кажуть їм) немає коштів на виплати компенсації сім’ям загиблих воїнів, натомість безсоромно, з особливим цинізмом, проштовхується закупівля за 47500000000 обладнання (ще й не весь комплект) від російських атомних реакторів… Викинути такі величезні фінансові ресурси з корупційними ризиками на сумнівне російське обладнання… не відповідає зараз ані пріоритетам, ані першочерговим цілям, ані здоровому глузду і по суті – не в національних інтересах України!