Вбросы «мирных планов» в медиа — это не факты, а тесты — Чалый

Откуда вы берете эти все достоверные «пункты мирных планов»? Такое впечатление, что у всех есть тексты соглашений, инсайдерская информация, прямая связь с членами делегации… Вброс в медиа — это не окончательные факты, это тесты. Их еще «настраивают». Хотите – принимайте в этом участие, но поберегите нервы людей, которых эти качели выводят из равновесия.