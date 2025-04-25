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Вбросы «мирных планов» в медиа — это не факты, а тесты — Чалый

Мир 07:56   25.04.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Вбросы «мирных планов» в медиа — это не факты, а тесты — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Откуда вы берете эти все достоверные «пункты мирных планов»? Такое впечатление, что у всех есть тексты соглашений, инсайдерская информация, прямая связь с членами делегации… Вброс в медиа — это не окончательные факты, это тесты. Их еще «настраивают». Хотите – принимайте в этом участие, но поберегите нервы людей, которых эти качели выводят из равновесия.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 07:56;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Откуда вы берете эти все достоверные «пункты мирных планов»? Такое впечатление, что у всех есть тексты соглашений, инсайдерская информация, прямая…".