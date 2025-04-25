Вбросы «мирных планов» в медиа — это не факты, а тесты — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Откуда вы берете эти все достоверные «пункты мирных планов»? Такое впечатление, что у всех есть тексты соглашений, инсайдерская информация, прямая связь с членами делегации… Вброс в медиа — это не окончательные факты, это тесты. Их еще «настраивают». Хотите – принимайте в этом участие, но поберегите нервы людей, которых эти качели выводят из равновесия.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: мир, переговоры, перемирие, чалый;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 07:56;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Откуда вы берете эти все достоверные «пункты мирных планов»? Такое впечатление, что у всех есть тексты соглашений, инсайдерская информация, прямая…".