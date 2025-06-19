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Дональд Трамп «прокинул» друга Путина — Чалый

Мир 12:21   19.06.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Дональд Трамп «прокинул» друга Путина — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Еще «позавчера» российский глава военных преступников пытался выторговать у президента США развязанные руки в Украине в обмен на согласие Ирана на компромисс. Еще «вчера» (после жесткой позиции Ирана) он вдруг захотел стать посредником (а как же помощь союзнику?!)… а уже «сегодня» Дональд Трамп «прокинул» друга путина, потому что теперь (по мнению Белого дома) появилась возможность полной капитуляции Ирана, а посредничество уже не актуально. Таковы они — геополитические качели. Ничего личного. Только бизнес.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще «позавчера» российский глава военных преступников пытался выторговать у президента США развязанные руки в Украине в обмен на согласие Ирана…".