Дональд Трамп «прокинул» друга Путина — Чалый

Еще «позавчера» российский глава военных преступников пытался выторговать у президента США развязанные руки в Украине в обмен на согласие Ирана на компромисс. Еще «вчера» (после жесткой позиции Ирана) он вдруг захотел стать посредником (а как же помощь союзнику?!)… а уже «сегодня» Дональд Трамп «прокинул» друга путина, потому что теперь (по мнению Белого дома) появилась возможность полной капитуляции Ирана, а посредничество уже не актуально. Таковы они — геополитические качели. Ничего личного. Только бизнес.