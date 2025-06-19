Дональд Трамп «прокинул» друга Путина — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Еще «позавчера» российский глава военных преступников пытался выторговать у президента США развязанные руки в Украине в обмен на согласие Ирана на компромисс. Еще «вчера» (после жесткой позиции Ирана) он вдруг захотел стать посредником (а как же помощь союзнику?!)… а уже «сегодня» Дональд Трамп «прокинул» друга путина, потому что теперь (по мнению Белого дома) появилась возможность полной капитуляции Ирана, а посредничество уже не актуально. Таковы они — геополитические качели. Ничего личного. Только бизнес.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Израиль, Иран, Путин, Трамп, чалый;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 12:21;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще «позавчера» российский глава военных преступников пытался выторговать у президента США развязанные руки в Украине в обмен на согласие Ирана…".