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Атаки КАБами разрешение на дальнобойные удары на остановит — Луценко

Мир 10:40   17.09.2024
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины
Атаки КАБами разрешение на дальнобойные удары на остановит — Луценко

Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят дать нам разрешение на дальнобойные ракеты… Дайте танки – и мы выйдем на границы 91 года. Дали. Дайте F-16 – и мы победим. Дали. Дайте АTACMS– и они перестанут уничтожать нас КАБами. Дадут. Но ведь это ложь, что это приведет к победе. Хотя бы потому, что росавиация уже переместилась за пределы зоны действия АTACMS. Потому атаки и КАБов, и баллистики это не остановит. Для этого вся эта ложь? Это привычная практика перевода своих факапов на кого угодно.

Автор: Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят…".