Атаки КАБами разрешение на дальнобойные удары на остановит — Луценко
Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят дать нам разрешение на дальнобойные ракеты… Дайте танки – и мы выйдем на границы 91 года. Дали. Дайте F-16 – и мы победим. Дали. Дайте АTACMS– и они перестанут уничтожать нас КАБами. Дадут. Но ведь это ложь, что это приведет к победе. Хотя бы потому, что росавиация уже переместилась за пределы зоны действия АTACMS. Потому атаки и КАБов, и баллистики это не остановит. Для этого вся эта ложь? Это привычная практика перевода своих факапов на кого угодно.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: ATACMS, кабы, Луценко, оружие, Офис президента;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:40;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят…".