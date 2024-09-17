Атаки КАБами разрешение на дальнобойные удары на остановит — Луценко

Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят дать нам разрешение на дальнобойные ракеты… Дайте танки – и мы выйдем на границы 91 года. Дали. Дайте F-16 – и мы победим. Дали. Дайте АTACMS– и они перестанут уничтожать нас КАБами. Дадут. Но ведь это ложь, что это приведет к победе. Хотя бы потому, что росавиация уже переместилась за пределы зоны действия АTACMS. Потому атаки и КАБов, и баллистики это не остановит. Для этого вся эта ложь? Это привычная практика перевода своих факапов на кого угодно.