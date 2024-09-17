Атаки КАБами дозвіл на далекобійні удари не зупинить – Луценко
Уся пропагандистська машина Офісу президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети… Дайте танки – і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали. Дайте F-16 – і ми переможемо. Дали. Дайте ATACMS – і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть. Але ж це брехня, що це приведе до перемоги. Хоча б тому, що рос авіація вже перемістилася за межі зони дії ATACMS. Тому атаки й КАБів, і балістики це не зупинить. Для цього вся ця брехня? Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ATACMS, кабы, Луценко, оружие, Офис президента;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 10:40;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уся пропагандистська машина Офісу президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть…".