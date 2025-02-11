Луценко порівняв купівлю російського реактора з будівництвом доріг у 2022-му
Фото: Юрій Луценко/Фейсбук
2022 рік: “Ми можемо збільшити Армію у два-три рази. Але тоді ми не зможемо будувати дороги”. 2025 рік: “Ми могли б удвічі збільшити фінансування дронів. Але тоді ми не зможемо купити російський реактор”.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: АЭС, Луценко;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:06;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "2022 рік: “Ми можемо збільшити Армію у два-три рази. Але тоді ми не зможемо будувати дороги”. 2025 рік: “Ми могли…".