Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна

Політика 12:47   07.08.2025
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна Фото: Юрій Луценко/Фейсбук

Трамп хоче Нобелівську премію. Він заявляє, що вже зупинив 5 війн. Але для гарантованого успіху йому треба зупинити ще й російську війну проти України. Путін хоче ввійти в історію. За 20 років самодержавного правління він знає, що росіяни пам’ятають і шанують тільки кривавих деспотів, які загарбали землі сусідів… Путін пролив ріки крові. З територіями складніше. Але все ж він близький до плану-мінімуму: анексії Криму, Донбасу і сухопутного коридору між ними. І, судячи з анонсів “проривної пропозиції”, яку кривавий маніяк висловив Віткоффу, він готовий припинити вогонь, якщо йому віддадуть неокуповану частину Донецької області.  Ганебний мир в обмін за території. Нобель за Мавзолей.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
Популярно
Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹
Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹
07.08.2025, 12:42
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
07.08.2025, 12:07
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
07.08.2025, 11:45
Новини Харкова — головне 7 серпня: розкрите походження катакомб в центрі
Новини Харкова — головне 7 серпня: розкрите походження катакомб в центрі
07.08.2025, 12:12
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
07.08.2025, 11:09
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
07.08.2025, 09:34

Новини за темою:

12:06
Луценко порівняв купівлю російського реактора з будівництвом доріг у 2022-му
10:40
Атаки КАБами дозвіл на далекобійні удари не зупинить – Луценко
11:53
38% недовіри до Зеленського – не дзвінок, а сирена – Луценко
11:38
“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ
11:38
Навіщо нам плодити “сепарів” – Луценко про “прощення” для ухилянтів

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 12:47;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп хоче Нобелівську премію. Він заявляє, що вже зупинив 5 війн. Але для гарантованого успіху йому треба зупинити ще й…".