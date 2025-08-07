Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна

Трамп хоче Нобелівську премію. Він заявляє, що вже зупинив 5 війн. Але для гарантованого успіху йому треба зупинити ще й російську війну проти України. Путін хоче ввійти в історію. За 20 років самодержавного правління він знає, що росіяни пам’ятають і шанують тільки кривавих деспотів, які загарбали землі сусідів… Путін пролив ріки крові. З територіями складніше. Але все ж він близький до плану-мінімуму: анексії Криму, Донбасу і сухопутного коридору між ними. І, судячи з анонсів “проривної пропозиції”, яку кривавий маніяк висловив Віткоффу, він готовий припинити вогонь, якщо йому віддадуть неокуповану частину Донецької області. Ганебний мир в обмін за території. Нобель за Мавзолей.