Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна
Фото: Юрій Луценко/Фейсбук
Трамп хоче Нобелівську премію. Він заявляє, що вже зупинив 5 війн. Але для гарантованого успіху йому треба зупинити ще й російську війну проти України. Путін хоче ввійти в історію. За 20 років самодержавного правління він знає, що росіяни пам’ятають і шанують тільки кривавих деспотів, які загарбали землі сусідів… Путін пролив ріки крові. З територіями складніше. Але все ж він близький до плану-мінімуму: анексії Криму, Донбасу і сухопутного коридору між ними. І, судячи з анонсів “проривної пропозиції”, яку кривавий маніяк висловив Віткоффу, він готовий припинити вогонь, якщо йому віддадуть неокуповану частину Донецької області. Ганебний мир в обмін за території. Нобель за Мавзолей.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Луценко, нобелевская премия, переговоры, путін, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нобель за Мавзолей – Луценко про перемовини Трампа та Путіна»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 12:47;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп хоче Нобелівську премію. Він заявляє, що вже зупинив 5 війн. Але для гарантованого успіху йому треба зупинити ще й…".