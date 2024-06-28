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38% недовіри до Зеленського – не дзвінок, а сирена – Луценко

Сказано 11:53   28.06.2024
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
38% недовіри до Зеленського – не дзвінок, а сирена – Луценко

Корупція в оточенні. Небажання виконувати свої обов’язки по мобілізації. Безвідповідальність за провал у фортифікації та енергетиці. Все це бачать українці. І ніякі переможні реляції Марафона та шоу у Швейцарії не можуть зупинити розчарування. До рекордних 61% недовіри перед Великої війною – ще далеко. Але сьогоднішні 38% – не дзвінок, а сирена.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Корупція в оточенні. Небажання виконувати свої обов’язки по мобілізації. Безвідповідальність за провал у фортифікації та енергетиці. Все це бачать українці.…".