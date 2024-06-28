38% недовіри до Зеленського – не дзвінок, а сирена – Луценко

Корупція в оточенні. Небажання виконувати свої обов’язки по мобілізації. Безвідповідальність за провал у фортифікації та енергетиці. Все це бачать українці. І ніякі переможні реляції Марафона та шоу у Швейцарії не можуть зупинити розчарування. До рекордних 61% недовіри перед Великої війною – ще далеко. Але сьогоднішні 38% – не дзвінок, а сирена.