38% недоверия к Зеленскому — не звонок, а сирена — Луценко

Коррупция в окружении. Нежелание выполнять свои обязанности по мобилизации. Безответственность за провал в фортификации и энергетике. Все это видят украинцы. И никакие победные реляции Марафона и шоу в Швейцарии не могут остановить разочарование. До рекордных 61% недоверия перед Великой войной – еще далеко. Но сегодняшние 38% – не звонок, а сирена.