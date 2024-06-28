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38% недоверия к Зеленскому — не звонок, а сирена — Луценко

Сказано 11:53   28.06.2024
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины
38% недоверия к Зеленскому — не звонок, а сирена — Луценко

Коррупция в окружении. Нежелание выполнять свои обязанности по мобилизации. Безответственность за провал в фортификации и энергетике. Все это видят украинцы. И никакие победные реляции Марафона и шоу в Швейцарии не могут остановить разочарование. До рекордных 61% недоверия перед Великой войной – еще далеко. Но сегодняшние 38% – не звонок, а сирена.

Автор: Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коррупция в окружении. Нежелание выполнять свои обязанности по мобилизации. Безответственность за провал в фортификации и энергетике. Все это видят украинцы.…".