38% недоверия к Зеленскому — не звонок, а сирена — Луценко
Коррупция в окружении. Нежелание выполнять свои обязанности по мобилизации. Безответственность за провал в фортификации и энергетике. Все это видят украинцы. И никакие победные реляции Марафона и шоу в Швейцарии не могут остановить разочарование. До рекордных 61% недоверия перед Великой войной – еще далеко. Но сегодняшние 38% – не звонок, а сирена.
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- Категории: Сказано, Украина; Теги: доверие, Зеленский, Луценко;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:53;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коррупция в окружении. Нежелание выполнять свои обязанности по мобилизации. Безответственность за провал в фортификации и энергетике. Все это видят украинцы.…".