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“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ

Політика 11:38   08.05.2024
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ

Путін вирахував готовність Заходу заморозити війну в Україні та пообіцяв “пасхальні мирні перемовини”. Для зговірливості нам перекрили військові постачання. І тут – ніколи такого не було, і знову Путін обдурив. Замість переговорів він мобілізував додаткові 200 тис. і розпочав масований наступ на Донбасі та в напрямку Харкова… Є політика левів. Є політика лисиць. Але ніколи не була ефективною політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін вирахував готовність Заходу заморозити війну в Україні та пообіцяв “пасхальні мирні перемовини”. Для зговірливості нам перекрили військові постачання. І…".