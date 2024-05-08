“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ
Путін вирахував готовність Заходу заморозити війну в Україні та пообіцяв “пасхальні мирні перемовини”. Для зговірливості нам перекрили військові постачання. І тут – ніколи такого не було, і знову Путін обдурив. Замість переговорів він мобілізував додаткові 200 тис. і розпочав масований наступ на Донбасі та в напрямку Харкова… Є політика левів. Є політика лисиць. Але ніколи не була ефективною політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Луценко, переговоры, путін;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін вирахував готовність Заходу заморозити війну в Україні та пообіцяв “пасхальні мирні перемовини”. Для зговірливості нам перекрили військові постачання. І…".