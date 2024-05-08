“Ніколи не була ефективна політика страусів” – Луценко про “перемовини” з РФ

Путін вирахував готовність Заходу заморозити війну в Україні та пообіцяв “пасхальні мирні перемовини”. Для зговірливості нам перекрили військові постачання. І тут – ніколи такого не було, і знову Путін обдурив. Замість переговорів він мобілізував додаткові 200 тис. і розпочав масований наступ на Донбасі та в напрямку Харкова… Є політика левів. Є політика лисиць. Але ніколи не була ефективною політика страусів, які засунули голову в асфальт і слухають кротів.