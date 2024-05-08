«Никогда не была эффективна политика страусов» — Луценко о «переговорах» с РФ

Путин высчитал готовность Запада заморозить войну в Украине и пообещал «пасхальные мирные переговоры». Для сговорчивости нам перекрыли военные поставки. И тут – никогда такого не было, и снова Путин обманул. Вместо переговоров он мобилизовал дополнительные 200 тыс. и начал массированное наступление на Донбассе и в направлении Харькова… Есть политика львов. Есть политика лисиц. Но никогда не была эффективна политика страусов, которые засунули голову в асфальт и слушают кротов.