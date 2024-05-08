«Никогда не была эффективна политика страусов» — Луценко о «переговорах» с РФ
Путин высчитал готовность Запада заморозить войну в Украине и пообещал «пасхальные мирные переговоры». Для сговорчивости нам перекрыли военные поставки. И тут – никогда такого не было, и снова Путин обманул. Вместо переговоров он мобилизовал дополнительные 200 тыс. и начал массированное наступление на Донбассе и в направлении Харькова… Есть политика львов. Есть политика лисиц. Но никогда не была эффективна политика страусов, которые засунули голову в асфальт и слушают кротов.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Луценко, переговоры, Путин;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин высчитал готовность Запада заморозить войну в Украине и пообещал «пасхальные мирные переговоры». Для сговорчивости нам перекрыли военные поставки. И…".