Навіщо нам плодити “сепарів” – Луценко про “прощення” для ухилянтів
Розмов про те, що ухилянтів не можна ображати, бо вони будуть потрібні нам потім, після Перемоги – не розділяю. Нах… нам плодити сепарів і зрадників? Моя позиція: оприлюднити списки тих, хто виїхав за кордон і не повернувся без належних підстав. Ввести для них 10 кратний довічний військовий збір; оприлюднити, за чиїм рішенням вони виїхали. Ці люди мають негайно бути в Армії.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: війна, Луценко, мобілізація, уклонисты;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмов про те, що ухилянтів не можна ображати, бо вони будуть потрібні нам потім, після Перемоги – не розділяю. Нах……".