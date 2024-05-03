Навіщо нам плодити “сепарів” – Луценко про “прощення” для ухилянтів

Розмов про те, що ухилянтів не можна ображати, бо вони будуть потрібні нам потім, після Перемоги – не розділяю. Нах… нам плодити сепарів і зрадників? Моя позиція: оприлюднити списки тих, хто виїхав за кордон і не повернувся без належних підстав. Ввести для них 10 кратний довічний військовий збір; оприлюднити, за чиїм рішенням вони виїхали. Ці люди мають негайно бути в Армії.