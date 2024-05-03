Зачем нам плодить «сепаров» — Луценко о «прощении» для уклонистов

Разговоров о том, что уклонистов нельзя обижать, потому что они будут нужны нам потом, после Победы – не разделяю. Нах… нам плодить «сепаров» и предателей? Моя позиция: обнародовать списки выехавших за границу и не вернувшихся без надлежащих оснований. Ввести для них 10-кратный пожизненный военный сбор; обнародовать, по чьему решению они уехали. Эти люди должны немедленно быть в Армии.