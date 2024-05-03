Зачем нам плодить «сепаров» — Луценко о «прощении» для уклонистов
Разговоров о том, что уклонистов нельзя обижать, потому что они будут нужны нам потом, после Победы – не разделяю. Нах… нам плодить «сепаров» и предателей? Моя позиция: обнародовать списки выехавших за границу и не вернувшихся без надлежащих оснований. Ввести для них 10-кратный пожизненный военный сбор; обнародовать, по чьему решению они уехали. Эти люди должны немедленно быть в Армии.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Луценко, мобилизация, уклонисты;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разговоров о том, что уклонистов нельзя обижать, потому что они будут нужны нам потом, после Победы – не разделяю. Нах……".