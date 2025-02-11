Зброя потрібна зараз, а кляті реактори запрацюють через 5-10 років – Шабунін

Як ці депутати пояснять, що забрали мільярди зі зброї заради купівлі російських реакторів?.. Зброя треба прямо зараз: менше зброї – більше захисників загинуть. А кляті російські реактори запрацюють щонайшвидше за пʼять років (насправді – за 10). Організатори схеми на той час розкішно житимуть в Дубаї, і їм начхати, скільки військових загинуть на фронті. Їм навіть краще, щоб на той час України взагалі не існувало: адже тоді їх не буде кому доганяти.