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Оружие нужно сейчас, а проклятые реакторы заработают через 5-10 лет — Шабунин

Политика 11:59   11.02.2025
Виталий Шабунин
глава правления Центра противодействия коррупции
Оружие нужно сейчас, а проклятые реакторы заработают через 5-10 лет — Шабунин Фото: Виталий Шабунин/Facebook

Как эти депутаты объяснят, что забрали миллиарды с оружия ради покупки российских реакторов?.. Оружие нужно прямо сейчас: меньше оружия – больше защитников погибнут. А проклятые российские реакторы заработают в наиболее быстро лишь через пять лет (на самом деле – через 10). Организаторы схемы к тому времени будут роскошно жить в Дубае, и им плевать, сколько военных погибнут на фронте. Им даже лучше, чтобы в то время Украины вообще не существовало: ведь тогда их некому будет догонять.

 

Автор: Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 11:59;

  • Корреспондент Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как эти депутаты объяснят, что забрали миллиарды с оружия ради покупки российских реакторов?.. Оружие нужно прямо сейчас: меньше оружия –…".