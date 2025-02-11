Оружие нужно сейчас, а проклятые реакторы заработают через 5-10 лет — Шабунин

Как эти депутаты объяснят, что забрали миллиарды с оружия ради покупки российских реакторов?.. Оружие нужно прямо сейчас: меньше оружия – больше защитников погибнут. А проклятые российские реакторы заработают в наиболее быстро лишь через пять лет (на самом деле – через 10). Организаторы схемы к тому времени будут роскошно жить в Дубае, и им плевать, сколько военных погибнут на фронте. Им даже лучше, чтобы в то время Украины вообще не существовало: ведь тогда их некому будет догонять.