Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану

Відразу після перших, ще січневих смертей на Майдані мене запросили до розмови по супутниковому зв’язку із віцепрезидентом США Байденом. Пан Байден… закликав використати мій вплив для мирного розвитку подій. І потім сказав: я розумію, як це важко, адже у Януковича залізні яйця. Ні, пане віцепрезидент, ви помиляєтеся, – відповів я. У Януковича нема залізних яєць, він боягуз. Але його яйця стиснуті залізними руками Путіна, який хоче втягнути нас у свою імперію. Тоді я ще не знав, наскільки я був правий.