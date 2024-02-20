Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану
Відразу після перших, ще січневих смертей на Майдані мене запросили до розмови по супутниковому зв’язку із віцепрезидентом США Байденом. Пан Байден… закликав використати мій вплив для мирного розвитку подій. І потім сказав: я розумію, як це важко, адже у Януковича залізні яйця. Ні, пане віцепрезидент, ви помиляєтеся, – відповів я. У Януковича нема залізних яєць, він боягуз. Але його яйця стиснуті залізними руками Путіна, який хоче втягнути нас у свою імперію. Тоді я ще не знав, наскільки я був правий.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: байден, війна, Луценко, Майдан, путін, Янукович;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:57;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відразу після перших, ще січневих смертей на Майдані мене запросили до розмови по супутниковому зв’язку із віцепрезидентом США Байденом. Пан…".