Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану

Політика 11:57   20.02.2024
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану

Відразу після перших, ще січневих смертей на Майдані мене запросили до розмови по супутниковому зв’язку із віцепрезидентом США Байденом. Пан Байден… закликав використати мій вплив для мирного розвитку подій. І потім сказав: я розумію, як це важко, адже у Януковича залізні яйця. Ні, пане віцепрезидент, ви помиляєтеся, – відповів я. У Януковича нема залізних яєць, він боягуз. Але його яйця стиснуті залізними руками Путіна, який хоче втягнути нас у свою імперію. Тоді я ще не знав, наскільки я був правий.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
Популярно
Головні новини Харкова 20.02: авіаудари, двоє загиблих та четверо поранених
Головні новини Харкова 20.02: авіаудари, двоє загиблих та четверо поранених
20.02.2024, 12:43
Скандал у Харківській ОВА – хто розкрадав гуманітарку на початку вторгнення?
Скандал у Харківській ОВА – хто розкрадав гуманітарку на початку вторгнення?
20.02.2024, 11:20
Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили
Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили
20.02.2024, 11:06
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій
20.02.2024, 10:46
На Харківщині повернули світло, але обстрілом перебили газ – Міненерго
На Харківщині повернули світло, але обстрілом перебили газ – Міненерго
20.02.2024, 10:28
У Харкові чоловік каменем розбив Teslа на парковці та сам викликав поліцію
У Харкові чоловік каменем розбив Teslа на парковці та сам викликав поліцію
20.02.2024, 10:08

Новини за темою:

11:37
Чи хоче Захід кинути Україну? – відповідь Фурси
11:15
НАТО буде у майбутньому України – Байден
11:41
Це політичний шантаж – Байден про провал допомоги Україні республіканцями
12:25
“Слідкуйте, чи повернуться панди” – Чалий про переговори Байдена та Сі
11:39
Зустріч Байдена та Сі: немає підстав для надій – Фесенко

Ви читали новину: «Луценко розповів про розмову з Байденом під час Майдану»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відразу після перших, ще січневих смертей на Майдані мене запросили до розмови по супутниковому зв’язку із віцепрезидентом США Байденом. Пан…".