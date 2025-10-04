Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории

4 октября 2022 года Силы обороны Украины освободили села Богуславка и Боровская Андреевка на Харьковщине. В 1957-м запустили на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. В 1937-м вышла статья в советской газете «Правда», которая требовала приблизить украинский язык к русскому. В 1890-м была создана первая украинская политическая партия. В 1830-м Бельгия провозгласила независимость. В 1675-м нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В 1582-м 4 октября для ряда стран Европы стало последним днем ​​»по юлианскому календарю» – на следующий день наступило 15 октября.

Праздники и памятные даты 4 октября

4 октября в Украине – День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел, день городов Запорожье и Черновцы (отмечают в первую субботу октября).

В мире – Всемирный день животных, Всемирный день стомированных больных (его проводят каждые три года в первую субботу октября, в этом году будет проходить под лозунгом «Невидимые инвалидности: видимая поддержка – глобальное единство людей со стомой»).

В первую субботу октября отмечают: Международный день разносчика газет, Всемирный день изготовления открыток, Международный день экономных развлечений, Международный день фетра и День цифрового скрапбукинга.

Также сегодня: Всемирный день пешей ходьбы (первые выходные октября), День улучшений в офисе, начинается Всемирная неделя космоса.

4 октября в истории

4 октября 1582 года стало последним днем «по юлианскому календарю» в европейских странах, исполнивших буллу Папы Римского Григория XIII. На следующий день в этих странах наступило сразу 15 октября. Подробнее.

4 октября 1675 года ученый и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. Подробнее.

4 октября 1830 года Бельгия провозгласила независимость от Соединенного королевства Нидерландов. Подробнее.

4 октября 1890 года создали первую политическую партию Украины – Руско-украинскую радикальную партию. Подробнее.

4 октября 1937 года вышла статья в советской газете «Правда», требовавшая приблизить украинский язык к русскому. Это было продолжением борьбы против украинского языка, которая началась с «переделки» Харьковского правописания («скрипниковки»). Правописание разрабатывали в 1920-х годах – в момент украинского возрождения, которое впоследствии стало расстрелянным. Участие в работе комиссии, которая создавала «скрипниковку», принимали, в частности, писатели Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Михаил Яловой и другие. Харьковское правописание содержало нормы, которые вернули в украинский язык уже во времена независимости. В частности, букву «Ґ, ґ», передачу греческого звука «θ(th)» через украинский «т» («етер», «маратон», «катедра» и т.д.), передачу английского «w» украинским «в», а не «у» (например, Вайт, а не Уайт) и другие. Уже в 1933-м «скрипниковку» признали «националистической», и правописная комиссия во главе с заместителем наркома образования УССР Андреем Хвылей переработала правописание – как раз в направлении сближения украинского языка с русским.

Большинство языковедов, которые составляли Харьковское правописание, впоследствии репрессировали. Однако на этом советские власти не остановились. Маховик репрессий разгонялся, и в 1936-м арестовали уже и Хвылю, который переделывал правописание в 1933-м. И это при том, что он активно участвовал во всех антиукраинских акциях советской власти – от репрессий деятелей культуры и искусства до организации Голодомора. В 1938-м этого деятеля свои же признали одним из организаторов «антисоветской национал-фашистской диверсионно-террористической организации в Украине» и, конечно же, расстреляли. Соответственно и результаты работы Хвыли россиянам вновь показалось «слишком националистическими». Конкретно статья «Правды» разносила в пух и прах «Русско-украинский словарь», изданный в 1937 году Академией наук УССР.

Именно об этом писала «Правда» в своей программной статье: «Украинские националисты приложили немало стараний к тому, чтобы оторвать украинскую культуру от братской русской культуры и ориентировать украинский народ нa капиталистический Запад, на фашистскую Германию. Пользуясь покровительством троцкистских шпионов, пробравшихся в центральные организации Украины, националисты прочно закрепились на культурном фронте и систематически проводили свою гнусную, тлетворную работу. Враг народа Хвыля все свои усилия направил к тому, чтобы бороться с так называемыми «русизмами», под которыми часто подразумевались вполне законные и необходимые украинские слова… Четыре года «очищался» таким образом украинский язык».

Авторы этого текста разбирали словарь буквально «под микроскопом». А суть претензий сводилась к тому, что у украинцев слишком много «собственных» слов, а нужно пользоваться русскими.

После выхода этой статьи политбюро ЦК КП(б)У издало постановление, где заявило о «протягивании в украинский язык польских и других иностранных слов» и поручило «исправить ошибки» в словаре, то есть заменить в нем украинские слова русскими.

4 октября 1957 года в космос запустили первый в мире искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Подробнее.

4 октября 2022 года ВСУ продолжили освобождать Харьковщину от оккупантов. В этот день Боровский поселковый совет сообщил об освобождении еще двух сел громады — Богуславки и Боровской Андреевки.

Церковный праздник 4 октября

4 октября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Ерофея, епископа Афинского. Подробнее.

Народные приметы

Если день теплый, но дует ветер – зима будет холодной.

Если береза еще не сбросила все листья, то зима будет нескоро.

Вороны собрались в стаи – погода начнет ухудшаться.

Что нельзя делать 4 октября

Женщинам и девочкам нельзя разговаривать с незнакомцами.

Не рекомендуется долго стоять на пороге.

День не подходит для сватовства.