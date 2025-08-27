Изюмщина в огне: четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов
В течение суток больше всего в результате ударов РФ пострадала Изюмщина, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели потушили в регионе 16 пожаров, пять из них – начались из-за «прилетов».
Четыре из пяти этих пожаров бушевали в Изюмском районе:
– в поселке Боровая в результате дроновых атак горели две хозпостройки;
– в г. Изюм вражеские БпЛА ударили по частному домовладению, там горели жилой дом и гараж;
– в селе Мечебилово Барвенковской громады враг ударил беспилотником по учебному заведению, там начался пожар на площади 1100 квадратных метров.
Также пожар возник и в Купянском районе – в селе Волосская Балаклея загорелась трава на площади один гектар.
