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Град и шквал: опасная погода будет днем на Харьковщине

Погода 07:10   12.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Град и шквал: опасная погода будет днем на Харьковщине

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждают, что днем 12 июня на Харьковщине будут опасные метеорологические явления.

Так по городу будет гроза, град и шквал  15 — 20 м/с; по области днем также – грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Из-за грозы в регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня. В Харькове днем будет ​​28 – 30°, в области – 26 – 31°. 12 июня — станет последним жарким днем перед началом снижения температуры. Метеорологи прогнозируют на выходных и в начале следующей недели незначительные дожди, а также постепенное падение дневных температур до 20 – 25°.

Напомним, погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики определили как контрастную. В начале месяца растения страдали от низких ночных температур, а затем – от чрезвычайно высоких.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждают, что днем 12 июня на Харьковщине будут опасные метеорологические явления.".