Град и шквал: опасная погода будет днем на Харьковщине
В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждают, что днем 12 июня на Харьковщине будут опасные метеорологические явления.
Так по городу будет гроза, град и шквал 15 — 20 м/с; по области днем также – грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.
Из-за грозы в регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня. В Харькове днем будет 28 – 30°, в области – 26 – 31°. 12 июня — станет последним жарким днем перед началом снижения температуры. Метеорологи прогнозируют на выходных и в начале следующей недели незначительные дожди, а также постепенное падение дневных температур до 20 – 25°.
Напомним, погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики определили как контрастную. В начале месяца растения страдали от низких ночных температур, а затем – от чрезвычайно высоких.
Читайте также: Опасные письма от Укрэнерго могли получить харьковчане
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: плохая погода, погода, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Град и шквал: опасная погода будет днем на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 07:10;