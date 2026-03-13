Через бойові дії на Харківщині не курсують деякі електрички
Через вплив бойових дій на Харківщині довелося внести зміни до руху приміських поїздів, передають у АТ «Укрзалізниця». Частина поїздів не курсує, проте пропонують альтернативні рейси.
Таким чином, не курсуватимуть такі рейси:
- №6903 Люботин – Огульці
Альтернатива : №6305 Харків-Пасажирський – Огульці.
- №6904 Огульці – Харків-Пасажирський
Альтернатива : №7012 Полтава-Південна – Суми та №6318 Мерчик – Харків-Пасажирський.
- №6159 Харків-Пасажирський – Мерчик
Альтернатива : 6319 Харків-Пасажирський – Мерчик.
- №6224 Мерчик – Люботин
Альтернатива : №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський.
