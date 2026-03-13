Live

Через бойові дії на Харківщині не курсують деякі електрички

Транспорт 09:47   13.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через бойові дії на Харківщині не курсують деякі електрички

Через вплив бойових дій на Харківщині довелося внести зміни до руху приміських поїздів, передають у АТ «Укрзалізниця». Частина поїздів не курсує, проте пропонують альтернативні рейси.

Таким чином, не курсуватимуть такі рейси:

  • №6903 Люботин – Огульці
    Альтернатива : №6305 Харків-Пасажирський – Огульці.
  • №6904 Огульці – Харків-Пасажирський
    Альтернатива : №7012 Полтава-Південна – Суми та №6318 Мерчик – Харків-Пасажирський.
  • №6159 Харків-Пасажирський – Мерчик
    Альтернатива : 6319 Харків-Пасажирський – Мерчик.
  • №6224 Мерчик – Люботин
    Альтернатива : №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
