Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички

Транспорт 09:47   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за влияния боевых действий на Харьковщине пришлось внести изменения в движение пригородных поездов, передают в АО «Укрзалізниця». Часть поездов не курсируют, однако предлагают альтернативные рейсы.

Таким образом, не будут курсировать следующие рейсы:

  • №6903 Люботин – Огульцы
    Альтернатива: №6305 Харьков-Пассажирский – Огульцы.
  • №6904 Огульцы – Харьков-Пассажирский
    Альтернатива: №7012 Полтава-Южная – Сумы и №6318 Мерчик – Харьков-Пассажирский.
  • №6159 Харьков-Пассажирский – Мерчик
    Альтернатива: 6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик.
  • №6224 Мерчик – Люботин
    Альтернатива: №6322 Мерчик – Харьков-Пассажирский.

Читайте также: Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива

Автор: Николь Костенко-Лагутина
