Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
Из-за влияния боевых действий на Харьковщине пришлось внести изменения в движение пригородных поездов, передают в АО «Укрзалізниця». Часть поездов не курсируют, однако предлагают альтернативные рейсы.
Таким образом, не будут курсировать следующие рейсы:
- №6903 Люботин – Огульцы
Альтернатива: №6305 Харьков-Пассажирский – Огульцы.
- №6904 Огульцы – Харьков-Пассажирский
Альтернатива: №7012 Полтава-Южная – Сумы и №6318 Мерчик – Харьков-Пассажирский.
- №6159 Харьков-Пассажирский – Мерчик
Альтернатива: 6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик.
- №6224 Мерчик – Люботин
Альтернатива: №6322 Мерчик – Харьков-Пассажирский.
Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 09:47