РФ наближається до Куп’янська, ворог просунувся в районі Колісниківки – ISW
Про успіхи росіян на Куп’янському напрямку та їх провал на півночі Харківщини розповіли вранці 16 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).
Як повідомляють аналітики, на геолокаційних кадрах видно, що окупанти просунулися на південний схід від Колісниківки. Село знаходиться на південний схід від Куп’янська.
“Російські блогери стверджували, що російські війська перекрили трасу Куп’янськ-Борова в районі Кругляківки (на північний захід від Сватового), просунулися на один кілометр від Балки Журавки у напрямку Макіївки (на північний захід від Кремінної) і на 1,4 кілометра в напрямку Тернів (на захід від Кремінної). Однак ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень”, – додали в Інституті вивчення війни.
Тим часом на Харківському напрямку ЗС РФ намагалися наступати в районі Глибокого та Липців. Але українські захисники змогли зупинити атаки, написали в ISW.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, агрессия РФ, аналитики, атаки, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи росіян на Куп’янському напрямку та їх провал на півночі Харківщини розповіли вранці 16 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).".