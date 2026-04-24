Гречка и пшено подорожали почти на 50%, стабилен только рис – цены в Харькове

В пресс-службе мэрии передают, что с начала года в Харькове существенно подорожали товары бакалейной группы. Особенно взлетели цены на гречку и пшено.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, с начала года существенно подорожали гречка и пшено (+40%). Также повысилась стоимость соли (+20%), подсолнечного масла (+11%), муки пшеничной, макарон и сахара (+10%). В то же время не изменились цены на рисовую крупу», – передают в мэрии.