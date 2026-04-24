Гречка и пшено подорожали почти на 50%, стабилен только рис – цены в Харькове

Общество 10:31   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Гречка и пшено подорожали почти на 50%, стабилен только рис – цены в Харькове Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии передают, что с начала года в Харькове существенно подорожали товары бакалейной группы. Особенно взлетели цены на гречку и пшено. 

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, с начала года существенно подорожали гречка и пшено (+40%). Также повысилась стоимость соли (+20%), подсолнечного масла (+11%), муки пшеничной, макарон и сахара (+10%). В то же время не изменились цены на рисовую крупу», – передают в мэрии.

  • Гречневая крупа в среднем стоит 76,8 грн/кг,
  • рисовая длиннозернистая – 51,3 грн/кг,
  • рисовая круглозернистая – 53,9 грн/кг,
  • пшено – 54,2 грн/кг,
  • манная крупа – 29,8 грн/0,8 кг,
  • сахар – 31,3 грн/кг,
  • соль – 21 грн/кг,
  • пшеничная мука – 32,4 грн/кг,
  • подсолнечное масло – 95,8 грн/850 мл,
  • макаронные изделия – 33,55 грн/кг.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
