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За месяц в Харькове высадили 12 тысяч цветов — мэрия (фото)

Общество 10:42   03.07.2026
Оксана Горун
За месяц в Харькове высадили 12 тысяч цветов — мэрия (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Об итогах работы в Харькове за июнь сообщил филиал «Благоустройство» КП «Дорремстрой». 

«За месяц специалисты высадили 12 тыс. цветов, рассаду для которых вырастили самостоятельно, обрезали 44 тыс. кустов, постригли живую изгородь протяженностью 8 км. Также они скосили траву общей площадью 918 га и покрасили 26 тысяч элементов благоустройства», — привели статистику коммунальщиков в мэрии.

Также горсовет опубликовал фоторепортаж с новыми клумбами в Харькове и работающими коммунальщиками.

В Харькове работают озеленители 6
Фото: пресс-служба ХГС

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Напомним, на днях в Харькове высадили особенные ивы. Деревья со стволом, заплетенным в изящный узор, высадили в Саржином Яру.

В Харькове работают озеленители 8
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове работают озеленители 7
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове работают озеленители 5
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове работают озеленители 4
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове работают озеленители 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове работают озеленители
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 10:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об итогах работы в Харькове за июнь сообщил филиал «Благоустройство» КП «Дорремстрой»".