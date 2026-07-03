За месяц в Харькове высадили 12 тысяч цветов — мэрия (фото)

Об итогах работы в Харькове за июнь сообщил филиал «Благоустройство» КП «Дорремстрой».

«За месяц специалисты высадили 12 тыс. цветов, рассаду для которых вырастили самостоятельно, обрезали 44 тыс. кустов, постригли живую изгородь протяженностью 8 км. Также они скосили траву общей площадью 918 га и покрасили 26 тысяч элементов благоустройства», — привели статистику коммунальщиков в мэрии.

Также горсовет опубликовал фоторепортаж с новыми клумбами в Харькове и работающими коммунальщиками.

Напомним, на днях в Харькове высадили особенные ивы. Деревья со стволом, заплетенным в изящный узор, высадили в Саржином Яру.