Зачем россиянам Меловое и другие атаки на границе Харьковщины — мнение (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал ситуацию в районе села Меловое на Харьковщине, которое захватили войска РФ.

«Активизация в этой локации россиян произошла после того, как, мягко говоря, на Двуречанском плацдарме по правому берегу реки Оскол у российских оккупантов что-то не очень все получилось. Мы сейчас можем говорить о том, что 6-я общевойсковая армия, направившая целую 69-ю мотострелковую дивизию на правый берег реки Оскол, не получила какого-нибудь, скажем так, профита, эффекта от диверсионной операции. Более того, они вынуждены были подтягивать из состава 1-й танковой армии 27-ю отдельную мотострелковую бригаду. Сейчас по правому берегу реки Оскол продолжают действовать как 69-я МСД из состава 6-й ОВА, так и 27-я МСБ из состава 1-й танковой армии. Мы видим какие-нибудь масштабные прорывы уровня дивизионной операции, выход на Купянск, начало уже штурмов под аккомпанемент летней наступательной кампании по правобережному Купянску? Нет, этого не происходит. Почему? Потому что они забуксовали. Они реально забуксовали, и уже более полугода тормозят со своим правым берегом реки Оскол. Да, там очень тяжело нам, я не говорю, что там легко. Наши ребята максимально прилагают усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов, но и они не имеют, россияне, тех результатов, которые они хотели бы получить от этой операции», — пояснил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Тот факт, что «Купянск за три дня» не удался, заставляет россиян активизировать бои в различных локациях Харьковской области. Так, враг штурмует на Волчанском направлении и в районе Глубокого на севере от Харькова, предпринимает попытки прорывать границу на различных участках. По мнению Коваленко, оккупанты преследуют сразу несколько целей. Во-первых, соединить вклинивание в районе Мелового с плацдармом на реке Оскол в районе Двуречной, чтобы поставлять сюда войска не только через реку, но и через госграницу.

«Кроме всего прочего, россияне таким образом пытаются отвлекать внимание наших сил и средств от других направлений. К примеру, они такими действиями отвлекают внимание, что, мол, есть угроза для Великого Бурлука. «Вот сейчас будет прорыв». Так что вместо того, чтобы Силы обороны Украины усиливали именно линию боестолкновения по правому берегу реки Оскол на Двуречанском плацдарме так называемом — по линии боестолкновения, чтобы соответствующее количество сил и средств было сконцентрировано для нейтрализации именно угрозы в районе Мелового», — объяснил обозреватель.

Подобные цели и у штурмов в районе Волчанска и на севере от Харькова: попытки соединить имеющиеся плацдармы и отвлечь на себя силы защитников Украины.

«Следовательно, для россиян на Харьковщине сейчас ситуация вырисовывается такой, что, не имея какого-либо результата на Двуречанском плацдарме — именно того результата, который им нужен, они пытаются отвлекать меньшими достижениями на других участках вдоль границы», — подытожил Александр Коваленко.