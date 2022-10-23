П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України

Чверть одержувачів премій за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року – з Харкова.

“МОН оприлюднило імена отримувачів премії Президента України за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року, – повідомили в департаменті освіти Харківської міськради. – З 20-ти отримувачів премії Президента України п’ять – учні навчальних закладів Харкова: Ігор Пилаєв, Святослав Денисков, Гассєєв Вадим та Бортновський Іван – призери Міжнародної математичної олімпіади, Клименко Дар’я – Міжнародної хімічної олімпіади”.

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У міськраді зазначили, що перелік навчальних предметів та олімпіад, за перемогу в яких призначаються та виплачуються премії Президента України, а також перелік самих отримувачів затверджено Міністерством освіти та науки України (наказом від 21 жовтня).