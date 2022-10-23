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П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України

Суспільство 15:05   23.10.2022
Оксана Горун
П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України

Чверть одержувачів премій за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року – з Харкова.

“МОН оприлюднило імена отримувачів премії Президента України за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року, – повідомили в департаменті освіти Харківської міськради. – З 20-ти отримувачів премії Президента України п’ять – учні навчальних закладів Харкова: Ігор Пилаєв, Святослав Денисков, Гассєєв Вадим та Бортновський Іван – призери Міжнародної математичної олімпіади, Клименко Дар’я – Міжнародної хімічної олімпіади”.

Переможці міжнародної олімпіади з математики з Харкова

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У міськраді зазначили, що перелік навчальних предметів та олімпіад, за перемогу в яких призначаються та виплачуються премії Президента України, а також перелік самих отримувачів затверджено Міністерством освіти та науки України (наказом від 21 жовтня).

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 15:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України".