П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України
Чверть одержувачів премій за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року – з Харкова.
“МОН оприлюднило імена отримувачів премії Президента України за перемоги у міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року, – повідомили в департаменті освіти Харківської міськради. – З 20-ти отримувачів премії Президента України п’ять – учні навчальних закладів Харкова: Ігор Пилаєв, Святослав Денисков, Гассєєв Вадим та Бортновський Іван – призери Міжнародної математичної олімпіади, Клименко Дар’я – Міжнародної хімічної олімпіади”.
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У міськраді зазначили, що перелік навчальних предметів та олімпіад, за перемогу в яких призначаються та виплачуються премії Президента України, а також перелік самих отримувачів затверджено Міністерством освіти та науки України (наказом від 21 жовтня).Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: математика, олимпиада, президент, премия, химия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 15:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять школярів з Харкова отримають премії Президента України".