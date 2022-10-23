Пять школьников из Харькова получат премии Президента Украины

Четверть получателей премий за победы в международных ученических олимпиадах 2022 года — из Харькова.

«МОН обнародовал имена получателей премии Президента Украины за победы в международных ученических олимпиадах 2022 года, — сообщили в департаменте образования Харьковского горсовета. — Из 20-ти получателей премии Президента Украины пять – учащиеся учебных заведений Харькова: Игорь Пилаев, Святослав Денисков, Гасеев Вадим и Бортновский Иван – призеры Международной математической олимпиады, Клименко Дарья – Международной химической олимпиады».

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В горсовете отметили, что перечень учебных предметов и олимпиад, за победу в которых назначаются и выплачиваются премии Президента Украины, как и перечень самих получателей утвержден Министерством образования и науки Украины (приказом от 21 октября).