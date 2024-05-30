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Харьковчанин заявил, что будет встречать россиян хлебом-солью: что ему грозит

Общество 18:34   30.05.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин заявил, что будет встречать россиян хлебом-солью: что ему грозит

Обвинительный акт в отношении 65-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ) передан в суд.

Как сообщают в областной прокуратуре, 21 февраля текущего года возле магазина в Харькове мужчина решил поделиться с двумя женщинами своими пророссийскими взглядами.

«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», — заявил мужчина.

Также харьковчанин добавил, что поддерживает действия Путина и только благодаря ему жизнь в Украине может улучшиться.

Дело будут рассматривать в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвинительный акт в отношении 65-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ) передан в суд".