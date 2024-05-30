Харьковчанин заявил, что будет встречать россиян хлебом-солью: что ему грозит

Обвинительный акт в отношении 65-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ) передан в суд.

Как сообщают в областной прокуратуре, 21 февраля текущего года возле магазина в Харькове мужчина решил поделиться с двумя женщинами своими пророссийскими взглядами.

«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», — заявил мужчина.

Также харьковчанин добавил, что поддерживает действия Путина и только благодаря ему жизнь в Украине может улучшиться.

Дело будут рассматривать в Орджоникидзевском райсуде Харькова.