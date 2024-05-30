Харьковчанин заявил, что будет встречать россиян хлебом-солью: что ему грозит
Обвинительный акт в отношении 65-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ) передан в суд.
Как сообщают в областной прокуратуре, 21 февраля текущего года возле магазина в Харькове мужчина решил поделиться с двумя женщинами своими пророссийскими взглядами.
«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», — заявил мужчина.
Также харьковчанин добавил, что поддерживает действия Путина и только благодаря ему жизнь в Украине может улучшиться.
Дело будут рассматривать в Орджоникидзевском райсуде Харькова.
Читайте также: Экс-мера Купянска, который сдал город оккупантам, будут судить заочно
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, прокуратура, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин заявил, что будет встречать россиян хлебом-солью: что ему грозит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвинительный акт в отношении 65-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ) передан в суд".