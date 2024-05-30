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Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде

Суспільство 18:34   30.05.2024
Олена Нагорна
Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде

Обвинувальний акт щодо 65-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) переданий до суду.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 21 лютого поточного року біля магазину у Харкові чоловік вирішив поділитися із двома жінками своїми проросійськими поглядами.

«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», – заявив чоловік.

Також харків’янин додав, що підтримує дії Путіна і лише завдяки йому життя в Україні може покращитись.

Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 18:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувальний акт щодо 65-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) переданий до суду".