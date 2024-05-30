Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде

Обвинувальний акт щодо 65-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) переданий до суду.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 21 лютого поточного року біля магазину у Харкові чоловік вирішив поділитися із двома жінками своїми проросійськими поглядами.

«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», – заявив чоловік.

Також харків’янин додав, що підтримує дії Путіна і лише завдяки йому життя в Україні може покращитись.

Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському райсуді Харкова.