Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде
Обвинувальний акт щодо 65-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) переданий до суду.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, 21 лютого поточного року біля магазину у Харкові чоловік вирішив поділитися із двома жінками своїми проросійськими поглядами.
«Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью», – заявив чоловік.
Також харків’янин додав, що підтримує дії Путіна і лише завдяки йому життя в Україні може покращитись.
Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському райсуді Харкова.
Читайте також: Ексмера Куп’янська, який здав місто окупантам, судитимуть заочно
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колаборант, прокуратура, суд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувальний акт щодо 65-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ) переданий до суду".