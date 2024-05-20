Ексмера Куп’янська, який здав місто окупантам, судитимуть заочно

Справу вже колишнього мера Куп’янська, який добровільно перейшов на бік окупантів, передали до суду.

«27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань РФ», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Посадовець усіляко сприяв росіянам у Куп’янську: забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею, додали в прокуратурі.

«Через його дії територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України», – зазначили правоохоронці.

У червні 2022 року фігурант підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області».

Наразі чоловік знаходиться у розшуку. Встановлено, що він перебуває на території Бєлгородської області.

Йому інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Справу чоловіка розглядатимуть у Харкові заочно.

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